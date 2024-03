A scuola la lezione dei carabinieri

Un nuovo incontro dei carabinieri per promuovere la ‘cultura alla legalità’ nei confronti degli studenti. I militari dell’Arma della tenenza di Scandiano hanno svolto lezioni a circa 90 alunni della scuola media dell’istituto comprensivo Toschi di Viano. Hanno ricevuto la visita del comandante di Scandiano Valerio Scatoletti e di alcuni colleghi. Affrontati alcuni importanti temi come il rispetto delle norme sulla circolazione stradale con focus sulla guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Si è parlato anche della violenza di genere, degli strumenti di comunicazione social, di droga, alcol, cyberbullismo, bullismo, atti di vandalismo, il corretto uso di internet, l’educazione alla legalità ambientale e sicurezza stradale.