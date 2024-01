A scuola si tira di scherma. Entusiasmo al Bismantova

Il progetto ‘Multisport ne’ Monti’ continua ad accogliere al suo interno nuove discipline. Nell’anno delle Olimpiadi arriva anche la scherma: nei tornei dell’istituto comprensivo Bismantova hanno vinto le ragazze con Emma Azzolini (2^B) e Amal Ejardi (1^B). Il maestro Massimo Bertacchini: "Gli studenti che assisteranno alle gare in tv durante le Olimpiadi, avranno modo di ricordare che anche al Bismantova le ragazze "hanno tirato di scherma. L’obiettivo è proprio quello di far far conoscere e provare un’ampia varietà di discipline sportive agli studenti dell’Appennino, l’anno scolastico in corso ha riservato ad alcune classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado dell’IC Bismantova una serie di lezioni di approccio alla scherma. L’iniziativa si è sviluppata grazie alla disponibilità del Club Scherma Koala di Reggio ed ha registrato il consenso dei docenti ed un forte entusiasmo fra gli studenti. Gioia che è cresciuta grazie anche al torneo che al termine del percorso è stato proposto in ogni classe. L’approccio alla scherma ha favorito la conoscenza delle tipiche azioni della disciplina come il saluto, l’attacco, la stoccata, la finta, la parata". Sono state Emma ed Amal a trionfare nei due tornei, ma hanno raggiunto le finali anche Nicolò Pellegrini, Sebastiano Bertei, Peter Animini, Andrea Aluigi, Arianit Murati e Giorgia Teneggi.

s.b.