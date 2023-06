A settembre aprirà la rinata scuola Rodari

di Francesca Chilloni

Scuola Rodari, procedono rapidi verso il termine i lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento della Elementare di via Guardanavona: con il nuovo anno scolastico, a settembre, le classi "a modulo" dovrebbero finalmente fare il loro ingresso nel rinnovato edificio.

Intanto nei giorni scorsi anche il Consiglio di Stato ha avvallato la decisione dell’amministrazione comunale cavriaghese del 2017 di uscire dall’accordo con la Pratonera Gestioni srl e procedere in proprio agli interventi.

Si conclude così, almeno sul piano della giustizia civile ed amministrativa, un’odissea iniziata nel 2007, quando il Comune e la Pratonera siglarono un accordo che prevedeva la realizzazione di diversi interventi pubblici ("dotazioni territoriali") in cambio dell’attuazione accanto al centro commerciale Pianella di un nuovo quartiere (comparto urbanistico). L’accordo venne confermato nel 2013: tra le opere che l’impresa edile si impegnava a realizzare per 2 milioni e 190mila euro (secondo il progetto esecutivo) la nuova scuola, considerata prioritaria dall’amministrazione pubblica.

La Pratonera però iniziò ad accusare problemi economico-finanziari, tant’è che il nuovo quartiere è tuttora un campo incolto. E quella ristrutturazione "a propria cura e spese", rimase nel limbo. La seconda amministrazione Burani (2014-2019) decise di escutere le fidejussioni versate dall’impresa e risolvere l’Accordo in modo parziale "per inadempimento", proprio nella parte relativa alla Rodari.

Cambiò il sindaco e il nuovo, Francesca Bedogni, confermò l’orientamento del predecessore. Intanto in paese gruppi politici, di insegnanti e di genitori promossero un referendum per chiedere di realizzare una scuola nuova anziché ristrutturare lo storico edificio dell’ex Cremeria Emiliana. Il referendum non passò: la Rodari venne chiusa nel giugno 2018 e nei mesi successivi fu allestita una scuola prefabbricata per sei classi accanto al Parco dello Sport, mentre le altre classi trovarono ospitalità nella Elementare De Amicis, in centro.

Tra ricorsi e controricorsi sia al Tar che davanti al Tribunale civile, e una pandemia, si è infine arrivati all’apertura del cantiere della nuova De Amicis nel giugno 2021, con i costi lievitati a quasi 4 milioni di euro. Questo incubo giudiziario-burocratico pare ora finito, con gli insegnanti che si apprestano a traslocare i propri libri, arredi e materiali.