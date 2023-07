A settembre il ritorno di Emergency Un festival per superare le barriere

"Il confine. Barriera invalicabile, traguardo da raggiungere o limite da superare?" Sarà questo il tema della 3ª edizione del festival di Emergency, in programma a Reggio dall’1 al 3 settembre. Come nei due anni passati, l’organizzazione fondata nel 1994 da Gino Strada porterà in città tre giorni di incontri e dibattiti con tanti ospiti: arriveranno Valerio Lundini con i suoi Vazzanikki, Alessandro Bergonzoni, Michelangelo Pistoletto, Vera Gheno, Fabio Magnasciutti, Marco Damilano e Gad Lerner, Cathy La Torre, Angela Caponnetto, Marta Serafini, Annalisa Camilli e Amalia De Simone. Ancora, ci saranno la fotografa Agata Kubis, il giovane scrittore Jonathan Bazzi, il giornalista Saverio Tommasi, Sabrina Efionayi, Federico Taddia, Stefano Allievi, Andrea Barolini, Nico Piro, Massimo Cirri, Matteo Villa, Giorgio Taverniti, Andrea Di Nicola, Matteo Lancini, Enrico Pitzianti, Guido Barbujani, Massimo Bernardini e i musicisti Valentina Del Re e Ramon Caraballo Armas.

Gli eventi si dividono in categorie ben precise, con luoghi fissi: i ‘Dialoghi’ (incontri tra esperti sui temi fulcro del festival) e le Emergency Stories (condotte da Giampaolo Musumeci) si terranno in piazza Prampolini; in piazza Casotti le ‘Domande per pensare’, brevi speech di venti minuti, e nel cortile di Palazzo Ancini il format dedicato all’informazione; al teatro San Prospero una rassegna di film e documentari sul tema delle migrazioni, a Palazzo dei Musei una mostra sul primo anno di navigazione della ‘Life support’, la nave dell’associazione; alla Fondazione E35 laboratori di giornalismo con Fada Collective, in Panizzi uno spazio a tema per ragazzi, famiglie e insegnanti a cui collaborano ‘Fondazione Reggio Children’, ‘Garilli Sound project’ e Emanuela Bussolati. Info: www.emergency.itfestival