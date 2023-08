A settembre partiranno i lavori alla scuola media Umbertina

Lavori in vista per il recupero della scuola media Umbertina di via Regina Margherita a Reggiolo. Si tratta dell’ennesimo annuncio, dopo progetti e continui rinvii dovuti a problemi tecnici e poi all’aumento dei costi di cantiere. Sono tre i milioni di euro, finanziati con risorse dei cittadini messe a disposizione dalla Regione, destinati all’intervento, che rientra tra le risorse per la ricostruzione post terremoto del 2012. Ora si è concluso l’esame delle proposte arrivate da alcune imprese. E a settembre, sempre se tutto va secondo i piani, dovrebbero essere avviati i lavori, affidati alla "Camar" di Castelnovo Monti, azienda vincitrice della gara d’appalto.

La storica struttura scolastica resterà collegata al più recente edificio laterale, già sismicamente migliorato, con l’aula magna Aldo Moro e le aule al primo e secondo piano. Prevista la sistemazione delle 13 aule, con sala insegnanti e l’archivio, mentre la segreteria dell’Istituto comprensivo rimarrà nell’attuale sede di via XXV Aprile. Grazie ad alcuni donatori nella struttura nascerà pure un’aula dedicata alla memoria, capace di raccontare ai ragazzi di come la scuola si sia evoluta negli ultimi decenni. Un’aula tipo che raccoglierà materiale d’epoca, strumenti ormai superati con l’arrivo della tecnologia, e che aiuterà i ragazzi a comprendere come è cambiato l’insegnamento e l’apprendimento nel corso del tempo.