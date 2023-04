A soli 18 anni, Gaia è lanciata nel circuito Off

di Mariagiuseppina Bo

A soli 18 anni, è già lanciata nel circuito Off di Fotografia Europea mentre si prepara a sostenere l’esame di stato. È Gaia Buggemi, di Reggio, del liceo Chierici, indirizzo multimediale. Espone foto iconiche, all’interno del negozio Meridiano 361, in centro storico. Rappresenta, in una nebbia di campi, un ragazzo che sta tra passato e futuro, immagini liriche e metaforiche. Gaia racconta: "Dopo poco la mia passione per il cinema si è unita al piacere di viaggiare. Ho potuto di conoscere nuove culture, tradizioni, imparando tanto da persone meravigliose. Mi dedico ad attività di volontariato con ragazzi stranieri, anziani e animali in difficoltà".

Come è arrivata al circuito Off?

"Sono partita con un progetto fotografico autonomo, dedicandomi alla post-produzione, nei pochi spazi liberi, che ho fra lezioni e studio. Chiedendo consigli ad alcune docenti di indirizzo, il mio progetto è stato notato e mi hanno consigliato di presentarlo al circuito Off".

Cosa ha messo in luce?

"Il tema trattato s’iscrive perfettamente in quello di Fotografia Europea, il protagonista delle mie foto rappresenta il conflitto generazionale tra chi è giunto in Emilia durante le migrazioni degli anni Ottanta e i propri figli, confusi sul loro futuro, indecisi se seguire i loro sogni nel cassetto o preferire una professione certa".

Cosa si aspetta ora?

"Sono fiduciosa nei confronti dell’avvenire del progetto. Con le mie foto spero di acquisire affidabilità all’interno del panorama multimediale reggiano e non".

Per lei questo è un traguardo o un inizio?

"Sicuramente un inizio. Vedo la maturità come un trampolino di lancio; il primo passo verso una totale autonomia a livello di studi e di professioni. Partecipare a Fotografia Europea renderà ancora più memorabile quest’ anno intenso, auspico un riconoscimento, per suggellare questo traguardo".

Cosa ha voluto trasmettere?

"Il mio è un messaggio va verso tutti quei ragazzi che si sentono persi, un po’ come me. Dobbiamo ancora capire chi siamo e chi vogliamo essere e la nostra età ci permette di spaziare e variare in continuazione. Questo lusso è speciale, peculiare dell’essere giovani e, con il mio progetto, voglio invitare chi lo aspetta, chi lo ha e chi lo ha avuto ad apprezzarlo e a rifletterci".