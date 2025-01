A Sorbolo Levante apre Eurospin. Riqualificherà anche piazza Pallini

È stato aperto giovedì il nuovo supermercato Eurospin a Sorbolo Levante di Brescello. Una struttura attesa ormai da tempo che si dimostrerà anche al servizio della comunità della vicina Lentigione. Una nuova opportunità commerciale al servizio della cittadinanza così come dell’intero territorio.

Si tratta di un progetto che porta anche elementi favorevoli alla circolazione e alla sicurezza stradale, grazie agli interventi collegati a questo nuovo centro commerciale, che ha previsto pure una nuova rotatoria.

Un progetto che è stato accolto con favore dall’attuale sindaco brescellese, Carlo Fiumicino, il quale ha ringraziato pubblicamente i responsabili di Eurospin e i tecnici che hanno reso possibile l’operazione. Soddisfatta anche l’ex amministrazione comunale guidata da Elena Benassi, che ha avviato l’iter burocratico nel 2021, prevedendo la nuova rotatoria per rallentare il traffico all’ingresso di Sorbolo Levante, una pista ciclopedonale in paese, ma anche la riqualificazione di piazza Pallini, i cui lavori sono previsti ma non ancora avviati.

a.le.