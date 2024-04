’A spasso con Daisy’. E con l’irresistibile Vukotic

Un mito del teatro e del cinema italiano, Milena Vukotic, è di scena stasera alle 21 al teatro di Rio Saliceto con "A spasso con Daisy", insieme a Salvatore Marino e Maximilian Nisi, per la regia di Guglielmo Ferro. La nota attrice Milena Vukotic dà vita all’anziana Daisy in una storia delicata e divertente capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo dell’America del dopoguerra.

Daisy, anziana maestra in pensione è una ricca signora ebrea che vuole apparire povera. Non accetta la decisione presa dal figlio Boolie di assumere un autista. Per fortuna Hoke, l’autista di colore affezionato e analfabeta è paziente e capace di sopportare tutte le stranezze di Daisy e rimanere dignitosamente in disparte. Giorno dopo giorno, la diffidenza iniziale lascia il posto a un rapporto fatto di battibecchi e battute pungenti che cela in realta` un affetto profondo.

In fondo "A spasso con Daisy" è la storia di un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi e le classi sociali. Per informazioni: tel. 366-320.6544.

Sempre stasera, alle 21, al centro polivalente a Praticello di Gattatico, è in programma la commedia "Tut in t’un dè" della compagnia Fnil Bus Theater con Damiano e Alessandro Scalabrini, Nicoletta Papaleo, Giorgia Cagnolati e Mirco Aldrigo.

E alle 21 commedia dialettale anche alla sala teatro Gemmi di Cadelbosco Sotto con la compagnia La Vintarola in "Amigh… Amigh un coren", per la regia di Paolo di Nita. Cena con menù fisso all’adiacente ristorante Gemmi prima dello spettacolo. Per informazioni: tel. 0522- 0522-911349.

Antonio Lecci