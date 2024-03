‘A spasso con Nello’. Guida narrata di Reggio

È stato un viaggio straordinario, prima da amici e poi da autori, quello compiuto da Massimo Montanari dell’Asineria di Reggio insieme al batterista e disegnatore Gigi Cavalli Cocchi, che domani dalle 10,30 alla libreria del Teatro presenteranno con firmacopie ‘A spasso con Nello in 10.000 passi’, guida narrata di Reggio Emilia, Incontri editrice. L’inventore della città asinabile e l’illustratore hanno realizzato una passeggiata di 52 tappe che inizia dal ponte di San Pellegrino e che nel suo dispiegarsi comprende 360 disegni, per raccontare una Reggio – assicura Massimo, narratore – che nemmeno i reggiani conoscono. "Un libro verità", lo definisce Gigi, che ha atteso 4 anni per vedere la luce e che finalmente questa settimana è fuori, frutto di una scintilla creativa fuori dal comune a cui si associa una documentazione circostanziata. "Un libro turistico a tutto tondo – dicono – in una veste grafica d’impatto". Montanari si avvale della consulenza di Diego Menozzi dei Musei e Cavalli Cocchi reinterpreta i personaggi sulla base di dipinti e fotografie.