A Tannetum sorgeva un’imponente fortezza

A rendere l’imponente Castellazzo di Tannetum una fortezza eccezionale - dell’estensione di ben 1 ettaro - furono i conti Supponidi (clan di etnia franca-salica o forse di origine alemanna), una delle sippe altomedievali più importanti dell’Italia del X secolo. È emerso dalla straordinaria conferenza che si è svolta lunedì nella sala civica di Taneto, così gremita da richiedere ai residenti della zona sedie in prestito per far posto alla folla. "Sono tutti innamorati di Tannetum. Non è scontato dopo 8 anni di scavi", racconta commosso l’archeologo Paolo Storchi, cuore pulsante del progetto di ricerca della Soprintendenza ABAP, al quale a fine serata è stata regalata una torta di cioccolato che era un modellino del castello.

È stato lui, con i colleghi Marco Colagrande e Marco Montermini, ad incantare i presenti che nelle loro spiegazioni appassionate trovano la fierezza di una comunità che affonda le sue radici nell’età del Bronzo. Oggi frazione tra Reggio e Parma, in passato luogo così importante da ospitare un villaggio celtico poi fortificato dal pretore romano Lucio Manlio in attesa che arrivasse l’altro pretore Gaio Atilio... che mentre era trincerato lì, riceveva aiuti dall’Enza dai Galli Cenomani di Brescello alleati con Roma quando tutt’intorno i Galli Boi si stavano ribellano al giogo romano…

Una macchina del tempo che fa girare la testa e rende orgogliosi, che dà ragione agli enti che vorrebbero trasformare l’area in un Parco archeologico. "È impressionante constatare quanto la conoscenza sulla Val d’Enza sia progredita grazie a queste indagini - commentano gli archeologi - Chi avrebbe mai immaginato che tra il Fuori Orario e la trattoria Da Franco si susseguissero nei secoli un villaggio celtico, un anfiteatro romano, strade lastricate? Poco più a nord, poi, un castello dove sono stati rinvenuti gli scacchi verosimilmente più antichi d’Europa".

La campagna Tannetum Project 2024 ha portato a tre scoperte importantissime: un sito dell’età del Bronzo, affiancato da una canalizzazione di età romana; nel podere Corte Inzani una strada romana acciottolata, con segni di passaggi di carri e buche di palo (residui di strutture in legno scomparse: case o, chissà, taverne e botteghe).

Ma soprattutto la conformazione del Castellazzo: risalente al IX secolo, a differenza degli altri della stessa epoca, non fu costruito in fango e legno ma in pietra: se dal 2017 al 2022 è stata scavata una torre con accanto una porta e mura, nei mesi scorsi si è indagata la parte opposta del quadrilatero, scoprendo una seconda porta e un’altra torre ma sopratutto una grande strada lastricata che passa sotto le due porte in direzione est-ovest.

È molto probabile, perciò, che il castello fosse a controllo di una grande via di comunicazione. Quegli scacchi in avorio, così preziosi e rari, dicono di più: lì dimorava un uomo legato al potere imperiale o ecclesiastico, di altissimo livello.