A teatro con Luca Mercalli. Quale futuro per il pianeta?

Teatro di Guastalla gremito in ogni spazio per l’incontro sui cambiamenti climatici e i suoi effetti negativi, organizzato da Rotary Club, EmilBanca e Innova 1872-Allianz, coinvolgendo anche l’istituto scolastico Russell, che quest’anno celebra i 40 anni di vita. Ospite d’onore è stato Luca Mercalli, uno dei massimi esperti in climatologia e cambiamento climatico. Ha dialogato con Gian Luca Galletti, presidente di EmilBanca ma anche ex ministro dell’Ambiente negli anni di accordi su inquinamento e ambiente. Non è emerso un quadro rassicurante, soprattutto per le future generazioni. L’introduzione è stata affidata ad Arrigo Bonfanti, di Innova 1872-Allianz, illustrando le novità in fatto di tutela economica in caso di danni da calamità naturali. Mercalli e Galletti si sono detti molto preoccupati soprattutto per la sempre più limitata volontà di capi di Stato, imprenditori e cittadini di puntare su soluzioni, spesso costose e impegnative, per frenare l’inquinamento e la produzione dei gas serra. Ma c’è stato anche un momento "felice", con la consegna dei riconoscimenti ai giovani che hanno aderito a un progetto di "borsa del tempo", curato da Paolo Mantovani e Paride Barani. Premiati sul palco Mirko Malagoli, Pietro Manotti, Sarata Souare, Giulia Ferretti, Vera Essoun, Emmanuella Essoun, Annalisa Soliani, Alessia Villani, Alessandro Pasquali e Federica Manghi. I giovani sono stati invitati a presentare progetti di carattere ambientale, sociale e solidale, puntando al riuso responsabile, a sostenibilità, cooperazione e al sostegno dei più deboli e fragili.

Antonio Lecci