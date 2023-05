A teatro la commedia ’Sarto per signora’

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "Sarto per signora", una commedia del progetto artistico "Silenzio in scena" (nato nel 2021) che racconta gli sforzi profusi dal dottor Molinari per tentare di incontrarsi segretamente con la sua amante, Susanna Ognibene, evitando che i rispettivi coniugi vengano a conoscenza della tresca tra i due.

La vicenda si apre con Rossana, moglie di Molinari, preoccupata per il mancato rientro a casa del dottore la sera precedente. Frastornata dalle varie bugie addotte dal marito per giustificarsi, la donna decide di confidarsi con sua madre, la signora Tosca, che immediatamente apre gli occhi alla figlia riguardo ad una possibile infedeltà coniugale. Molinari riuscirà effettivamente a farla franca? Il finale rappresenta sicuramente una sorpresa per lo spettatore che, di certo, resterà stupito dalle ultime azioni del dottor Molinari.