A teatro spariscono biglietti e opuscoli cartacei: tutte le informazioni saranno a portata di clic

Niente più volantini con i programmi di sala in teatro. Agli spettatori sarà sufficiente attivare una semplice applicazione o inquadrare un apposito codice per poter visionare il repertorio dello spettacolo sul proprio telefonino. E pure il biglietto potrà diventare "elettronico", senza più carta da conservare. Avviati a Correggio i già più volte annunciati lavori alla facciata del teatro Asioli, con efficientamento energetico degli impianti, ma anche con una innovazione tecnologica. Si prevede infatti che il teatro sarà completamente cablato con rete in fibra ottica e dotato di una rete wi-fi, consentendo a tutti gli spettatori di collegarsi a internet, eliminando completamente gli opuscoli cartacei in sala e permettendo pure di dematerializzare i biglietti. I lavori, per un costo totale di 515mila euro (di cui 386mila a carico della Regione e altri 128mila tratti dal bilancio comunale) saranno completati entro fine primavera e si aggiungono allo stralcio di efficientamento energetico dell’impianto di riscaldamento recentemente concluso, con 370mila euro di spesa. I lavori si dividono in tre ambiti: il restauro della facciata per riportarla allo splendore originale con rifacimento parziale dell’intonaco, tinteggio, pulizia dei marmi e ripristino degli stucchi, degli elementi metallici con recupero di alcuni serramenti esterni. Da aggiungere l’efficientamento energetico dell’impianto di raffrescamento e illuminazione, oltre all’innovazione tecnologica. I lavori sono partiti nei giorni scorsi sulla facciata principale del teatro e per la messa in sicurezza dell’ascensore. L’intervento sull’efficientamento energetico rappresenta il secondo stralcio dei lavori, realizzati con risorse derivanti da fondi del Pnrr e conclusi a novembre.

Antonio Lecci