A Thiene la Bdl Minimotor impone il pari. Il Centro Palmer non dà scampo al Mirandola

Nell’hockey su pista di Serie A2, turno favorevole per le reggiane che continuano a confermare le ottime posizioni di classifica in piena zona play-off: Correggio è seconda dopo aver pareggiato a Thiene per 6 a 6, Scandiano è terza dopo la netta vittoria casalinga sulla cenerentola Mirandola per 6 a 1.

La Bdl Minimotor Correggio gioca una gara aperta, ma il Thiene è maestro in pareggi (7 su 13 gare); partita avvincente con Bdl avanti 1 a 0, poi sotto 1-2 e pure 3-5, ma anche in vantaggio 6 a 5 a 6 minuti dal termine, in una serata dove i portieri non hanno particolarmente brillato al punto che mister Granell ha schierato nel primo tempo Salines e nella ripresa Federico Pedroni al rientro da infortunio. Correggio con Salines, Casari (3 gol), Menendez, Righi (1), Cinquini; Tudela (2), M. Pedroni, Caroli, Holban, F. Pedroni.

Tutto facile per il Centro Palmer Roller Scandiano che inizia la gara con un quintetto alternativo; una volta rotto il ghiaccio con Roca all’8’ del primo tempo, va poi sul velluto sino al 4 a 0 (Nicolò Busani, Deinite, Herrero). Il Mirandola segna il gol della bandiera per il temporaneo 4 a 1, prima della ulteriore doppietta di Busani. Scandiano di Mariotti con Vecchi, Roca, Beato, Barbieri, R. Busani; Herrero, N. Busani, Deinite, Stefani, Raveggi.

In serie B, vittoria per 5 a 4 della Sasco Rotellistica Scandiano sul Pesaro, dopo il parziale di 5 a 1. Massimo Barbieri ha schierato C. Rinaldi, Vivi, Gioele Ganassi (2), Giardina, Castaldi (2); Consiglio (1), Gabriele Ganassi, Pozzi, K. Rinaldi, Greta Ganassi.

Ora la Rotellistica è seconda dietro alla Minimotor Correggio.

c.l.