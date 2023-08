A Tizzolo torna la notte del gnocco

Sabato torna una delle feste di paese più attese e antiche dell’Appennino Reggiano: la Festa del Gnocco di Tizzolo che quest’anno festeggia il 50° anniversario dalla sua nascita. Dalle 19,30 in poi, l’unica strada del suggestivo borgo medievale che si trova a pochi chilometri da Vetto sarà chiusa al traffico per accogliere centinaia di visitatori che potranno così sedersi a tavola e gustare il tradizionale gnocco fritto, cotto direttamente in piazza, insieme a salumi e formaggi tipici, torte e bevande. Per i più giovani ci sarà un dj set per divertirsi fino a tarda notte, con un servizio di navetta gratuita che dalle 19 alle 2 accompagnerà i visitatori dall’ampio parcheggio della piscina Chug-a-Lug fino al paese. Adulti e bambini potranno divertirsi con gonfiabili, truccabimbi, pesca dei fiori, schiacciapalline, ruota della fortuna, tiro ai barattoli e altri giochi, oltre a quelli tradizionali come la pentolaccia e soprattutto il celebre ‘lancio dell’uovo’, un vero e proprio ‘must’ della festa.

f.p.