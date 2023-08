A Toano la rassegna "Al chiaro di luna" A Casina si ride con il teatro dialettale

A Toano, alla Pieve, alle 21, inizia stasera la 32ª rassega musicale "Al chiaro di luna", con il concerto "Imitazione e prontezza e galanteria", musiche di Corelli, Quantz, Telemann, Vivaldi, eseguite da Sara Fornaciari (soprano), Claudia Piga (flauto traverso), Pietro Mareggini (flauti a becco) e Ioana Carausu (clavicembalo), info: 0522 810430.

A Felina, in piazza della Resistenza, alle 21, "Concerto d’estate" della Banda musicale di Felina (in caso di maltempo al Parco Tegge).

A Carpineti, in piazza Matilde, alle 20,30, ultimo appuntamento della rassegna di poesia dialettale "‘Tra Mûnt’ e ‘Tra Vêrs’ a ‘e Tramûnt’" (tra monti e tra versi al tramonto): viaggio attraverso i dialetti per un ritorno alle origini in compagnia di autori dell’Appennino (info: 0522 718086).

A Marola, alla sede della Proloco, alle 21, presentazione del libro "In Silva maraulae, la Marola dell’Abbazia, dei castagneti e dei boscaioli" di Giuseppe Giovanelli.

A Valestra, al campo sportivo, dalle 19, "Pizza sotto le stelle" (info: 338 1736851).

A Casina, in piazza Papa Giovanni XXIII, i "Mercoledì al Peep", a cura dei commercianti del quartiere, con mercatini, gastronomia e intrattenimento; inoltre, alle 21, commedia dialettale con Antonio Guidetti (info: 349 1671241).

A Civago, bomboloni e tombolata (info: 0522 807281).

A Ligonchio, alla Ruga, alle 21, cena e spettacolo dialettale "Telemia in ridere", con Silvia Razzoli. g.s.