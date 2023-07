A torso nudo sul bus: l’autista lo riprende, lui torna con il coltello

Aveva probabilmente troppo caldo e, incurante della presenza di altre persone in un mezzo di trasporto pubblico, ha deciso di levarsi la maglietta, restando a torso nudo. Una situazione che ha infastidito i presenti, con l’autista che ha gentilmente chiesto al giovane, di 29 anni residente nella Bassa Reggiana, di ricomporsi, rimettendosi l’indumento. Il giovane non ne ha voluto sapere, tanto che tra lui e l’autista è scoppiato un diverbio, solo verbale. A fine corsa, il 29enne è sceso dall’autobus.

Ma poco dopo, al momento di tornare, si è ripresentato al capolinea, con atteggiamento piuttosto agitato. Si è aggrappato alla portiera del bus, ha forzato la chiusura della porta e ha intimato all’autista di fermarsi. Poi ha estratto un coltello con lama lunga dodici centimetri per puntarla verso l’autista, minacciandolo, tanto che l’uomo al volante è stato costretto a fermarsi.

L’autista, con una mossa repentina, è riuscito a disarmarlo, sfilandogli il coltello dalle mani. La scena non è sfuggita ad alcuni testimoni, i quali hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa del 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri per raccogliere le testimonianze e identificare l’autore delle minacce.

In breve tempo il 29enne, che nel frattempo si era allontanato forse avendo capito di aver esagerato, è stato identificato per poi essere denunciato per reati che vanno dal porto d’armi od oggetti atti a offendere fino all’interruzione di pubblico servizio e alla minaccia aggravata.

E’ stato denunciato dai carabinieri di Guastalla, gli stessi che hanno raccolto le dichiarazioni dell’autista, cinquantenne, il quale si è presentato nella caserma di via Castagnoli per formalizzare la denuncia. Purtroppo sono sempre più frequenti casi di minacce e violenza ai danni di operatori sui mezzi del trasporto pubblico.

Antonio Lecci