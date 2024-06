A Trieste la Dosso vince i cento metri in 11’’17 davanti a Hooper e Bongiorni

Continua la marcia di avvicinamento di Zaynab Dosso alle olimpiadi di Parigi (che per l’atletica leggera partiranno nel mese di agosto) con un buon primo posto ottenuto a Trieste nel 17° Meeting Internazionale del Triveneto.

La Dosso vince i 100 metri in 11’’17, stabilendo anche il record del meeting, su una Gloria Hooper, partita molto bene, che chiude in 11’’26, tornando ai suoi massimi livelli di sempre; terza è Anna Bongiorni, in 11’’28, su Chiara Melon in 11’’57 e Giorgia Bellinazzi in 11’’58. Il tempo di reazione ai blocchi della Dosso non è stato male (0.159, in linea con le avversarie), ma nei primi appoggi è parsa cedere qualcosa alla Hooper. Poi si è distesa, ha recuperato la prima posizione e ha vinto con quasi un decimo di vantaggio. Regolare il vento, +1.0 m/s. Come curiosità va detto che il premio al primo classificato, come ad altre cinque gare internazionali del meeting triestino considerate "top", è stato di 800 euro.

La Dosso si è detta comunque soddisfatta della sua prestazione, anche perché di fatto testimonia l’unità del gruppo azzurro che può diventare importante nella staffetta 4x100, dopo la delusione degli europei di Roma. Zaynab sarà impegnata nel prossimo week end ai campionati italiani assoluti che si disputano a La Spezia: è iscritta sui 100, ove ovviamente ha il miglior tempo, e sui 200 dove si presenta invece con il terzo tempo. I 200 sono domenica, per cui dopo i 100 potrà decidere sull’eventuale doppio impegno.

c.l.