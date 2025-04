A tu per tu con Giordano. Bruno Guerri

Questa sera alle 21, nella sala civica Albinea, Giordano Bruno Guerri è protagonista della rassegna "Autori in prestito": un progetto di Arci curato da Paolo Nori. Giordano Bruno Guerri è scrittore e giornalista. Laureatosi nel 1974 inizia a lavorare per la Garzanti come correttore di bozze. Nel 1985 è direttore del mensile Storia illustrata, nel 1986 direttore editoriale per Mondadori. Docente di storia contemporanea, dal 2008 è presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, dal 2015 direttore di GardaMusei e dal 2020 è sovrintendente della Fondazione Erice Arte di Erice. Ingresso libero.