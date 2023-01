A tutto jazz con due concerti

Oggi alle 18 al teatro Tagliavini, nella rocca di Novellara, va in scena "Jazz, se lo conosci lo vivi", uno spettacolo di musica, swing e racconti proposto da La Banda dei Tamburi e dalla Drums Professional School, con la direzione artistica di Adriano Lasagni. Il jazz può essere il veicolo ideale per imparare a creare e ad improvvisare con quello che si ha a disposizione, per prendere atto dei propri limiti, per trasformare i difetti in punti di forza, per convivere, accettare e aver fiducia se si vuol far funzionare le cose insieme agli altri. Altro appuntamento musicale a "Jazz agli orti", oggi dalle 19 al centro sociale Orti Spallanzano di via Toscanini a Reggio, con ospite Giulia Barba al sax e Daniele D’Alessandro al clarinetto, musicisti che vantano importanti collaborazione e rinascimento artistici di rilievo. La rassegna è organizzata e curata da Nazim Comunale, musicista e poeta.