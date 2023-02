A un anno dall’invasione dell’Ucraina si torna a camminare per la pace

Giovedì, con ritrovo in piazza Cavicchioni ad Albinea alle 18, si terrà l’iniziativa ‘In cammino per la pace’ organizzata da Albinea Solidale a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina e contro tutte le guerre. Una camminata con un momento iniziale sulla lettura di testi ed esecuzione di un canto della tradizione interpretato dalle giovani artiste ucraine ospitate a Reggio per poter proseguire gli studi all’istituto musicale Peri-Merulo. Alle 18.30 il gruppo partirà per Reggio dopo aver acceso la lanterna della pace. Prima tappa alle 19.30 al parco del Castello di Canali, mentre la seconda alle 20.30 alla chiesa del Buon Pastore. Conclusione alla chiesa di San Giorgio (riferimento per la comunità ucraina) in via Farini. Ritorno ad Albinea alle 21.30 con dei pulmini.