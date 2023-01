"A Veggia le auto sfrecciano a tutto gas"

di Matteo Barca

La pericolosità dell’area pedonale e le auto che sfrecciano ad alta velocità sono alcuni dei problemi principali vissuti dagli abitanti di Veggia.

Lo segnala Gabriele Mammi, presidente del consiglio di frazione.

Mammi, quali sono i principali problemi di Veggia?

"L’elevata velocità delle auto che transitano nel centro a Veggia e la mancanza di un punto di aggregazione comune fruibile da tutta la cittadinanza crediamo siano le principali criticità della nostra frazione.

Le auto, nonostante la presenza di alcuni dossi, purtroppo non rispettano i limiti previsti di 30 km orari in centro.

A Veggia ci sono solo due bar lungo via Radici: servirebbe dunque una struttura ricreativa che sia un punto di riferimento per la comunità e possa accogliere i cittadini di ogni fascia di età".

E’ soddisfatto delle attività nel 2022 del vostro consiglio di frazione?

"Il consiglio, di cui fanno parte anche Alessandro Lasagni, Gianpaolo Gottardi, Lorena Taglini ed Elena Usai, ha cercato in questi ultimi anni di pandemia, dove era difficile confrontarci regolarmente con i cittadini, di dare voce comunque alle richieste che ci pervenivano, riportandole all’amministrazione comunale che si è sempre resa disponibile a discuterle".

Quali sono le opere compiute negli ultimi due anni dal Comune a Veggia?

"Le più importanti sono una migliore illuminazione sulle strisce pedonali, il rifacimento del manto stradale, la concretizzazione nelle vicinanze del parco ‘il Gorgo’ di un apposito spazio per lo sgambamento cani, la realizzazione di un nuovo spazio dedicato alla fermata degli autobus provenienti da Sassuolo, estremamente necessaria vista la pericolosità della vecchia fermata. Altro intervento fondamentale è la messa in sicurezza della frana che da parecchi anni minacciava la viabilità in via Radici con direzione Castellarano".

Ci sono segnalazioni dei cittadini per criticità o disservizi? "Oltre alle richieste già presentate all’amministrazione presto organizzeremo un incontro con gli abitanti di Veggia per discutere di eventuali nuove richieste e iniziative da proporre alla giunta per il miglioramento di Veggia. In particolare è nostra intenzione suggerire l’esigenza di regolamentare il transito sul pedonale in centro a Veggia che viene usato regolarmente da tutti i mezzi a due ruote elettrici e non solo e la messa in sicurezza degli argini del Rio Rocca in quanto stanno crollando.

Principalmente le lamentele dei residenti e commercianti sono quindi per l’alta velocita delle auto e la presenza di biciclette e monopattini in un tratto di marciapiede in centro adiacente alle abitazioni e negozi con relativi rischi per tutti".