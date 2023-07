A Veggia partono i lavori per rendere sicuro il Rio Rocca

Al via i lavori per il rifacimento del muro di sostegno del Rio Rocca nella frazione di Veggia. L’operazione è stata annunciata dal sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi.

Entro la prossima settimana inizierà un intervento atteso da più di 20 anni che prevede il rifacimento del muro di sostegno del Rio Rocca a Veggia.

"Voglio ringraziare – dice il primo cittadino Daviddi – il Consorzio di Bonifica perché in questi tre anni, su forte sollecitazione dell’amministrazione che ha sempre avuto a cuore la cura la cura del territorio e dell’ambiente, è iniziata una collaborazione sempre più intensa.

Abbiamo realizzato insieme a loro interventi davvero importanti: un grazie va in particolare ai tecnici che stanno portando avanti progetti mai eseguiti prima".

L’obiettivo, grazie ai lavori al muro di sostegno, è di garantire una maggiore sicurezza nell’area adiacente.

"Quella sul Rio Rocca – sottolinea il sindaco Daviddi – è un’opera idraulica importante e attesa perché consentirà di mettere in sicurezza e di ridare piena funzionalità agli spazi dell’edificio sovrastante". In giugno una bomba d’acqua aveva causato, nel comune di Casalgrande, parecchi disagi e danni ingenti con allagamenti a strade, case e in altri edifici.

A Veggia era esondato il Rio Rocca con abitazioni allagate e inevitabili disagi per alcune famiglie.

