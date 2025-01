"A Villa Castellazzo servono più servizi e controllo del territorio"

"Con un alto spirito di appartenenza e un senso di bene comune tipici dei tempi passati, Mara Gambarelli si è messa a disposizione per essere un punto riferimento per le persone della frazione di Castellazzo. "Sono andata in pensione nel 2021 - dice Mara - e ho deciso di candidarmi per Villa Castellazzo, la più piccola frazione del comune, per raccogliere i bisogni delle persone di questa comunità che mi ha accolto nell’autunno del 1980. L’attività economica della frazione è esclusivamente legata all’agricoltura. Unico centro di aggregazione sociale è la parrocchia e la mancanza di servizi, insieme alle problematiche legate alla sicurezza, sono le maggiori criticità".

