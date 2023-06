A Villa Levi si ride in dialetto Le notti rosa a Massenzatico

Feste e fiere nel Reggiano. Alla sagra di Coviolo, a Villa Levi, stasera è in programma una divertente commedia dialettale, oltre a tiro con l’arco con gli "Arcieri della luce", domani sera il live della band "Più Tost" con la partecipazione della Banda de Tamburi. Attivo lo stand gastronomico di Coviolo in Festa. A Massenzatico le Notti Rosa, stasera e domani, al circolo La Capannina-Paradisa, dalle 18 alle 24, con mercatino hobbisti, artigianato artistico e solidarietà. Una festa collettiva con spettacoli, concerti, walking color school, sport, oltre a gastronomia e condivisione. Al parco Vecchi di Boretto la festa della birra "Beeretto": stasera il concerto degli Spingi Gonzales, domani il Whole Tone Trio con Noemi Tommasini.