A Villalunga si sceglie tra Moreno il Biondo e la stand up comedy

C’è anche Moreno Conficconi, detto Moreno il Biondo, stasera tra gli ospiti degli spettacoli i al parco Secchia di Villalunga a Casalgrande, alla festa del Pd. All’Arena del liscio, infatti, sono attesi Moreno il Biondo e il Grande Evento, per una serata con uno dei protagonisti della musica "solare" e del ballo liscio. Tra i gruppi di cui ha fatto parte, anche quello di Raul Casadei. Ha collaborato con artisti come Tito Puente, Gloria Gaynor, Elio e le Storie Tese e Pitura Freska. Inoltre ha composto brani con Pupo, Paolo Mengoli Sandro Giacobbe e Paolo Vallesi. Dalle 22 alla Riserva Rossa spazio al rock’n’roll anni ’60-’70 con la musica dei T-Birds, mentre in piazza della Festa, al termine dei dibattiti, si ride con lo Stand up comedy che vede in scena Francesco Vasapollo e Silvio Perfetti.