A zonzo con cocaina e coltelli. Due denunciati dai carabinieri

Nella notte di sabato scorso, 21 giugno intorno all’1, due giovani di origine nordafricana, di 23 e 25 anni, sono stati fermati dai carabinieri della sezione radiomobile nei pressi di un bar del centro di Reggio.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei due, hanno deciso di effettuare un controllo.

Durante l’identificazione, uno dei due ha cercato di disfarsi di alcuni oggetti, poi recuperati dai carabinieri: si trattava di un pacchetto di sigarette e di una scatola metallica contenenti in tutto dieci dosi di cocaina, per un peso complessivo superiore a 7 grammi.

Alla richiesta di dichiarare eventuali oggetti illeciti in loro possesso, entrambi hanno consegnato spontaneamente due coltelli a serramanico.

I due sono stati accompagnati negli uffici della Radiomobile in Corso Cairoli. Alla luce degli elementi raccolti, sono stati denunciati alla Procura di Reggio Emilia per porto abusivo di armi, mentre il solo 23enne è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio.

Il materiale è stato sequestrato. Le indagini, coordinate dalla Procura reggiana diretta da Calogero Gaetano Paci, proseguono per ulteriori accertamenti.