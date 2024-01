A zonzo per Reggio: alcune riflessioni per la città di domani

Mutuando dallo splendido volume del prof Mussini, ho camminato un po’ per la nostra città. Non tanto per ammirare i monumenti storici di pregio, ma per capire cosa c’è ancora da fare, e non poco, per migliorare il nostro centro cittadino.

L’occhio è caduto in particolare sui fabbricati da sistemare per rendere la città più efficiente e per contribuire anche a risolvere le esigenze di alloggi e strutture che contribuirebbero a dare un nuovo impulso alla vita nell’esagono reggiano. Diversi blocchi di fabbricati, fatiscenti ed in attesa di una soluzione da diverso tempo, mi si evidenziano e che si seguito elenco: le ex Carceri di San Tommaso, l’ex Opg di via Franchi, di proprietà dell’amministrazione provinciale, i fatiscenti edifici dell’Aci in via Secchi, che potrebbero diventare un ottimo studentato; la chiesa di San Domenico, con fabbricati annessi; alcuni fabbricati di via Fontanelli, angolo via Toschi; l’immobile ex Banca d’Italia, solo per parlarne di alcuni.

Sono tutti immobili con ampi spazi che, sistemati e/o ricostruiti con progetti di qualità, potrebbero valorizzare la nostra città ed essere utilizzati per le sue esigenze.

Mi auguro che i programmi delle prossime elezioni prevedano questi interventi, come quelli di accorpare i diversi servizi pubblici, riducendo i costi di gestione. Tra questi lo spostamento dell’assessorato della cultura da Palazzo Magnani ai Chiostri di San Pietro, utilizzando quest’ultimo anche per il trasferimento di parte della Pinacoteca degli attuali Musei. L’edificio della Fondazione Magnani e Palazzo da Mosto potrebbero diventare ottimi centri di ricerca e/o servizi per associazioni culturali o sede di collegi di

prestigio.

Nel contempo rifletto su quanto è stato distrutto: mi riferisco al fallimento della società di partecipazione pubblica Matilde spa, proprietaria del Convento di Montefalcone; e alla società della fiera di Mancasale che con il suo dissesto ha assorbito anche il patrimonio della storica società Agraria e cancellato qualificanti manifestazioni fieristiche. Distruzioni tutte passate nel silenzio.

Sono riflessioni e progetti che mi auguro vengano fatte propri da chi amministrerà in futuro la città.

Carlo Baldi