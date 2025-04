A zonzo sul furgone rubato. Sorpresi con mille euro e diversi ’Gratta&Vinci‘

Nella mattinata di ieri, lunedì 7 aprile, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, mentre transitavano in via Turri durante un consueto servizio di controllo del territorio, notavano la presenza di un furgone, appartenente ad una ditta di trasporti di genere alimentari, oggetto di furto qualche giorno prima, parcheggiato a bordo strada.

All’interno dell’abitacolo del suddetto furgone gli agenti rintracciavano due soggetti, un uomo di 39 anni e una donna di 32 anni, entrambi di origine tunisina ed entrambi in evidente stato di alterazione presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. A quel punto gli operatori decidevano di effettuare un controllo approfondito nei confronti dei due soggetti.

Durante tale attività il 39enne, che da subito manteneva un atteggiamento ostile e aggressivo, andava in escandescenze sbracciando e tentando di colpire gli agenti al fine di potersi sottrarre al controllo ma, con non poca fatica, gli stessi riuscivano a contenere e neutralizzare il soggetto con la situazione che veniva riportata alla calma. Successivamente veniva effettuata una perquisizione all’interno del veicolo provento di furto la quale dava esito positivo in quanto si rinvenivano diversi attrezzi edili, denaro contante per una cifra di oltre mille euro ed alcuni gratta e vinci e altri valori bollati che in seguito si appurava fossero stati asportati a seguito di un furto effettuato in una tabaccheria nel comune di Parma.

Sulla base di quanto sopra, i due soggetti venivano condotti in Questura dove, al termine dei consueti accertamenti di rito, venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reati di ricettazione in concorso.

Il 39enne, inoltre, veniva deferito in stato di libertà anche per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il furgone ritrovato veniva restituito immediatamente alla ditta di trasporto di generi alimentari che ne risultava proprietaria mentre i gratta e vinci e i valori bollati venivano restituiti al titolare della tabaccheria che ne aveva subito il furto. Un altro fatto riconducibile al degrado e al malaffare che gravitano attorno alla stazione storica, nell’attesa che l’esercito ‘atterri’ su Reggio per dare una mano all’azione delle forze dell’ordine.

