A1: scontro tra auto e due furgoni. Un mezzo fuori strada, tre i feriti

Tre feriti, due di media gravità e uno lieve. È il bilancio del tamponamento a catena avvenuto ieri mattina intorno alle 8 sull’autostrada A1 a Caprara di Campegine. Coinvolti due furgoni, di cui uno è finito in una scarpata e un’auto. L’incidente è avvenuto al km 125 in direzione Bologna. La peggio è andata al conducente del veicolo commerciale ribaltato e all’uomo al volante della vettura. Entrambi sono stati portati all’ospedale Santa Maria Nuova in ambulanza dove sono tuttora ricoverati. Non risultano essere in pericolo di vita, se la caveranno con qualche settimana di prognosi e tanto spavento. Ferite lievi per l’altro camionista, già dimesso con qualche cerotto. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche la polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco per prevenzione. Pesanti le ripercussioni al traffico che è andato in tilt con la formazione di code fino a 7 chilometri.