A.A.A. cercansi idee per l’Appennino

Parte da Castelnovo Monti il viaggio delle cooperative di comunità per lo sviluppo del territorio montano. Martedì è in programma un incontro delle cooperative reggiane con il consigliere regionale Gabriele Del Monti e il giornalista Emilio Casalini (Generazione Bellezza). Sono sette le cooperative reggiane dell’Appennino comprese nel viaggio di Confcooperative Terre d’Emilia (nella foto Matteo Caramaschi), una realtà rappresentata da queste cooperative di comunità, quale opportunità unica di sviluppo delle aree interne, con particolare riferimento alle zone appenniniche. All’appuntamento di martedì a Castelnovo, seguiranno altri due appuntamenti di Confcooperative: mercoledì 31 maggio a Madonna dei Fornelli sull’Appennino bolognese e il 5 giugno a Pavullo nel Frignano. Interverranno amministratori pubblici locali e regionali, docenti universitari, cooperatori e abitanti dei territori montani che consentiranno analisi e riflessioni e proposte sullo sviluppo di aree spesso svantaggiate. A Confcooperative Terre d’Emilia aderiscono ben 14 esperienze di questa natura di cui 7 reggiane, tutte collocate in larga prevalenza in aree montane: contano 396 soci, 35 occupati e un fatturato superiore a 1,6 milioni di euro.

s.b.