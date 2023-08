Abbandona i gattini nel parcheggio Donna denunciata dai carabinieri

Si sono concluse con il deferimento di una donna alla Procura di Reggio le indagini dei Carabinieri Forestali di Carpineti per l’abbandono di due cuccioli di gatto in un parcheggio di Carpineti. I felini, di circa due mesi di vita, sono stati recuperati e soccorsi dall’associazione “Aiut Appennin Emilia-Romagna ricerca e soccorso ETS” di Castelnovo. Sono ora in buone condizioni di salute, dopo essere stati accolti da una volontaria.

L’abbandono dei due cuccioli è avvenuto una sera di metà agosto. Il fatto è stato notato da più persone che hanno subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. In seguito alla denuncia raccolta da un cittadino e alle ulteriori informazioni acquisite, i Carabinieri della specialità Forestale hanno identificato come presunto autore dell’abbandono una donna. A suo carico l’ipotesi di reato di abbandono di animali, prevista dall’art. 727 del codice penale e punita con l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1000 a 10mila euro.

L’episodio, concluso nel migliore dei modi per i due gattini, è l’esempio di un fenomeno tristemente comune nel periodo vacanziero, le cui vittime principali sono in genere cani e gatti, e rappresenta uno degli scenari di intervento dei Carabinieri Forestali a tutela degli animali d’affezione.