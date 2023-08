Abbandona la vecchia rete La multa è salata: 600 euro

Quanti casi di abbandono di rifiuti vengono segnalati ogni giorno. Ma ogni tanto, purtroppo ancora raramente, si sono casi che vengono risolti, con sanzioni in arrivo per gli autori della violazione ambientale.

Nei giorni scorsi l’abbandono di una rete da letto su un cassonetto dei rifiuti, quando invece era necessario trasportarlo alla discarica locale. La persona che il 2 agosto ha abbandonato lo scarto, accanto ai cassonetti di piazza Alberi, è stata identificata grazie alla videosorveglianza. La polizia locale lo ha individuato e sanzionato per ben seicento euro. E dire che con quella somma avrebbe potuto acquistare un… letto nuovo. E dire che non mancano le possibilità per smaltire simili rifiuti in modo regolare. A Castelnovo Sotto, in via Prati Landi, così come in ogni Comune reggiano, sono attive delle isole ecologiche che permettono di conferire anche oggetti e scarti ingombranti. E se non si ha la possibilità di portare gli scarti in modo autonomo, in quanto non in possesso di adeguato veicolo, è possibile chiedere il ritiro direttamente a domicilio agli uffici Iren (tel. 800-212607) oppure alla società Sabar (per gli otto Comuni della Bassa Reggiana).

Proprio a Castelnovo Sotto è stata avviata un’azione anti discariche attraverso l’utilizzo di fototrappole, che vengono piazzate nei punti a maggior rischio di abbandono dei rifiuti, sperando che le immagini raccolte da queste apparecchiature possa consentire l’identificazione degli autori di reati e irregolarità ambientali, i cui effetti vanno a carico di tutti i cittadini.

Antonio Lecci