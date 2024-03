Abbandonano l’amianto nei campi

Una nuova, ennesima, discarica di rifiuti, anche di tipo speciale e dannosa all’ambiente, è stata rinvenuta alla periferia di Bagnolo. La segnalazione arriva dalla zona tra via Casaletto e via Lazzari, non distante dal tratto della nuova tangenziale che collega a Reggio e a Novellara. Si tratta probabilmente di rifiuti e di scarti vari di edilizia, seguiti a una profonda ristrutturazione in qualche immobile. Sono stati rinvenuti abbandonati numerose lastre di copertura in eternit, bidoni con solventi e pitture varie, fino a pannelli fonoassorbenti, pannelli in legno, rivestimenti e pezzi di arredo, ormai in disuso.

Via Casaletto è tristemente nota per gli abbandoni di rifiuti. Già nel 2018 c’erano state segnalazioni di simili discariche in quella zona, con indagini avviate dalle forze dell’ordine insieme alle Ggev, le Guardie giurate ecologiche volontarie del territorio. A fine 2022 era emersa un’altra discarica di grosse dimensioni, sempre con scarti prevalentemente di provenienza edilizia. E ora questo nuovo episodio, che ha fatto scattare la comprensibile rabbia dei residenti e dei frequentatori di quella zona, spesso meta di podisti e di camminatori appassionati di natura. Nei giorni scorsi proprio a Bagnolo sono state attivate delle fototrappole per cercare di contrastare il fenomeno della cattiva gestione dei rifiuti, con una fase sperimentale a cui seguirà, da aprile, l’attività sanzionatoria. E una particolare attenzione meriterebbe anche la zona di via Casaletto.

Antonio Lecci