Abbandonati pneumatici e tuta da ciclista, si pensa a un legame con i furti

È legato a recenti furti di bici da corsa, tra cui un velocipede di marca del valore di diverse migliaia di euro, il rinvenimento di una tuta da ciclista praticamente nuova e di diversi pneumatici da bici rinvenuti nei pressi di un cassonetto delle immondizie in uso nella zona dell’ospedale San Sebastiano? È la domanda che ci si pone dopo il rinvenimento del materiale, ovviamente abbandonato, che potrebbe essere collegato a furti di bici da corsa avvenuti di recente nella zona, tra Correggio e zone limitrofe. In alcuni casi le bici – soprattutto quella di marca utilizzata anche per attività agonistica – sono state rubate da ladri che hanno agito a colpo sicuro, forzando porte di garage dove erano sicuri che potesse trovarsi il bottino cercato. Non si tratta dei classici furti di bici usate, spesso neppure in condizioni ottimali, che vengono portate via soprattutto per alimentare il mercato clandestino dei pezzi di ricambio. Dietro ai furti di bici da corsa o moderne mountain bike potrebbe esserci una banda specializzata nel settore, che poi trasferisce all’estero la refurtiva, probabilmente nell’Est Europa.