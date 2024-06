"Abbandoni e disagio: poche risorse da Roma"

"Leggo con preoccupazione i dati che emergono dalla relazione presentata dal Garante Emilia-Romagna per l’infanzia e l’adolescenza, Claudia Giudici: su scala regionale si segnalano un aumento dell’11,6% della popolazione minorile in carico ai servizi e oltre 750 casi riguardanti il ritiro sociale in adolescenza, con una specifica ricaduta per quel che riguarda l’abbandono scolastico, che coinvolge la metà circa di queste situazioni". Così la deputata PD reggiana, Ilenia Malavasi, della Commissione Affari Sociali della Camera, commenta la relazione annuale presentata in Commissione Cultura e Parità della Regione Emilia Romagna. "Stiamo parlando di numeri, ma dietro ad ognuno di questi ci sono ragazzi e ragazze in difficoltà e famiglie che vivono situazioni di grandi sofferenza, spesso in silenzio – continua Ilenia Malavasi – Si tratta di situazioni che meritano un approfondimento e una riflessione che deve necessariamente portare all’attivazione di percorsi di sostegno. In Regione Emilia-Romagna, e nello specifico nel mio territorio reggiano, in questi anni ha fornito una buona risposta lo strumento dello sportello psicologico, diffusamente attivato nelle scuole. Tuttavia, davanti a un disagio crescente, frutto di molteplici cause, è ovvio che sarebbero necessarie ulteriori risorse e impegni. Purtroppo la risposta messa in campo dal Governo è assolutamente insufficiente. Basti pensare alle oltre 400mila domande arrivate per il bonus psicologo: bisogna dire chiaramente che coloro che riusciranno ad ottenerlo saranno tra l’1,67 e il 5% dei richiedenti".