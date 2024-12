Abbandono di rifiuti, fioccano le multe grazie alle telecamere

Vecchi sanitari, seggiole rotte, ingombranti di vario genere ma anche rifiuti domestici non differenziati: il tutto abbandonato in via del Pescatore, non lontano dal campo sportivo comunale e dall’Enza. Lo segnalano i volontari di Puliamo Montecchio, che ricordano agli incivili che da un anno e mezzo sul territorio comunale sono operative foto-trappole mobili per incastrare gli incivili che sporcano, non ricorrono all’isola ecologica o al servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti di Iren. "Abbiamo installato quattro batterie di telecamere, che spostiamo a rotazione – spiega l’assessore Bruno Aleotti – Le zone più delicate sono quelle dell’Ecu, del Parco Enza e del Centro Notari, ma anche strade come via Landini. Dall’inizio dell’anno le sanzioni sono state un centinaio. Molto importante è il lavoro delle Guardie Ecologiche Volontarie, attive per informare i cittadini sul corretto smaltimento e aiutarli nella raccolta differenziata dei rifiuti". L’obiettivo delle Ggev è formare una coscienza civica più che reprimere, ma possono sanzionare direttamente gli autori degli abbandoni o degli utilizzi impropri dei punti di raccolta. Dopo l’analisi dei filmati delle telecamere, gestite da una ditta privata, è invece la polizia locale ad intervenire. Il sistema di videosorveglianza attiva anti-maleducati è stato installato dopo che il Comune ha analizzato la documentazione fornita dai volontari (legati a Ri-puliamoci, associazione che conta circa 7mila volontari in provincia). Sempre più numerose anche le segnalazioni dei cittadini, uno dei quali a fine novembre venne addirittura aggredito da tre uomini che abbandonavano un materasso.

f.c.