"Abbandonò nostro figlio". Madre 57enne assolta

Una madre lavoratrice è finita a processo con l’accusa di abbandono di minore: l’ex convivente l’aveva denunciata sostenendo che lei trascurasse il figlio di 11 anni, lasciandolo in casa da solo. All’esito del dibattimento, il giudice Stefano Catellani ha assolto l’imputata "perché il fatto non sussiste". I fatti contestati risalgono al 2016, a Novellara. La donna, oggi 57 anni, fa l’operaia. Secondo la versione dell’ex compagno, quando lui chiamava a casa, il ragazzo gli rispondeva dicendo che era solo. Da qui la sua decisione di sporgere denuncia, ritenendo che il ragazzo venisse abbandonato a se stesso. L’imputata è assistita dall’avvocato Fabrizio Pancaldi: la difesa si è incentrata sul fatto che in quel periodo il minorenne non frequentava ancora la scuola, stava dalla nonna e dalla sorella di lui e quando voleva tornava a casa. Nel frattempo la madre andava a lavorare. È stato sentito anche l’adolescente, che ha riferito che andava a casa, vicina a quella della nonna, perché stava bene così. Il pm aveva chiesto l’assoluzione "per non aver commesso il fatto", ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità penale della madre 57enne.

al.cod.