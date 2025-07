"Abbassiamo i riflettori". Il sindaco frena sull’allarme

Furti continui di bici e veicoli a motore, vandalismi, episodi di degrado, fino ad intrusioni nelle abitazioni a scopo di furto. Una serie di episodi che in parte sembrano essere riconducibili a gruppi di giovanissimi della zona. Tanto che a Poviglio alcuni recenti casi di violenza ’gratuita’ hanno provocato parecchia preoccupazione. E sono numerosi i cittadini che ora desiderano parlare di questi problemi, affrontando la questione anche con le istituzioni locali. C’è perfino chi chiede la costituzione di un Comitato di cittadini per coordinare meglio l’argomento insieme alle autorità e alle forze dell’ordine.

L’aggressione a un uomo avvenuta lo scorso fine settimana (pare come reazione di un gruppo di giovanissimi al rimprovero per aver danneggiato alcune apparecchiature in una struttura a uso pubblico) non deve essere sottovalutata. Ma il sindaco Filippo Ferrari chiede invece di "abbassare temporaneamente i riflettori su questa vicenda, in attesa che i fatti vengano chiariti e prima di ogni prematura valutazione".

Intanto, i carabinieri indagano su quanto accaduto. Ma anche su altri episodi recenti di bullismo, minacce, furti… forse collegati tra loro. E di sicurezza si è dovuto parlare ieri sera in consiglio comunale, per un’interrogazione che i consiglieri di ’Uniti per Poviglio’ hanno presentato in seguito a una serie di reati avvenuti in paese, tra cui una violenta rapina in casa ai danni di un artigiano.

Si chiedono numeri, dati, costi e impegni della polizia locale a Poviglio in tema di sicurezza e controllo, sollecitando pure una maggiore presenza di agenti.