"Abbati? Non ha conflitti"

"Nessun conflitto di interessi" e "scadenze rispettate" nella scelta dei nomi e nelle nomine del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone a Brescello. Il gruppo di maggioranza Brescello Cambia risponde alle contestazioni dell’ex sindaco Elena Benassi e al gruppo "Brescello che vogliamo". La presidenza ad Augusto Abbati sarebbe arrivata "per le qualità dimostrate nell’organizzazione e promozione di eventi". E vengono negati conflitti di interesse, visto che "la società da lui guidata non ha nella vendita di gadget il ramo prevalente, così come la commercializzazione di prodotti non è prevalente per la Fondazione". Per Brescello Cambia, inoltre, non ci sarebbe ritardo nelle nomine della Fondazione, visto che i 45 giorni previsti per assegnare gli incarichi non partono dall’elezione del sindaco ma dall’insediamento del consiglio comunale, avvenuto il 30 maggio. Poi un affondo politico: "Non dimentichiamo che la stessa Benassi durante la sua presidenza della Fondazione era stata "attenzionata" dai commissari, i quali ne avevano chiesto l’allontanamento".