"Abbati presidente? Non va bene"

Come a ogni rinnovo delle cariche direttive, non mancano polemiche sul consiglio di amministrazione della Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone, di cui il Comune di Brescello è socio unico.

Il nuovo cda è composto dal presidente Augusto Abbati, da Ilaria Catellani come consigliere e da Stefano Storchi (ex assessore e vicesindaco del paese) come consigliere rappresentante delle opposizioni.

Il gruppo "Brescello che vogliamo", guidato dall’ex sindaco Elena Benassi, ritiene però che la nomina del presidente sia inopportuna: "Riteniamo che Abbati, amministratore della società che gestisce un’attività commerciale di souvenir e gadget per i turisti, sia in potenziale conflitto di interesse tra il ruolo pubblico e la sua attività privata.

La Fondazione – è il pensiero dell’ex primo cittadino, ora capogruppo in consiglio comunale – si occupa, tra l’altro, della gestione dei musei e del bookshop, in diretta concorrenza con l’attività professionale che viene svolta da Abbati. Inoltre, segnaliamo un ritardo delle nomine dei vertici della Fondazione rispetto ai 45 giorni dall’insediamento della giunta, previsti dalla normativa".

C’è però un minimo di "soddisfazione" in questa vicenda. E si tratta della nomina di uno dei consiglieri: "E’ positivo – dice il gruppo della Benassi – che tra i consiglieri del cda della Fondazione sia stato scelto l’architetto Stefano Storchi, profilo di alta esperienza professionale, che sarà in grado di offrire un apporto di grande qualità alle attività della Fondazione. Oltre a essere stato a lungo assessore alla cultura del Comune di Guastalla, nella sua attività professionale al Comune di Parma ha diretto il settore cultura tra il 2002 e il 2004. Attualmente è docente di "Progetti per la città sostenibile" al corso di studi in Architettura dell’Università di Parma".

a.le.