Abbattimento dei cedri, Bassi (Fi) tuona:: "La giunta sospenda subito l’autorizzazione"

"Chi ha deciso di abbattere i cinque cedri, un albero bagolaro e un albero di ’Giuda’ a Codemondo?". è l’interpellanza che il consigliere di Forza Italia, Claudio Bassi ha depositato e presenterà in Consiglio Comunale. Nei giorni scorsi, a sollevare la questione era stato – tramite le colonne del Carlino – anche il professore e botanico (ex presidente della Consulta Verde) Ugo Pellini scongiurando il taglio delle piante previsto per lunedì prossimo su richiesta di alcuni condomini che accusavano le radici delle piante come colpevoli di alcune crepe nelle loro case. "Dato che la Consulta Verde si è espressa a favore del mantenimento in vita degli alberi – continua Bassi nel suo documento – e che l’assessore competente in una missiva ai condomini ha detto che ‘le alberature non si ritengono direttamente responsabili dei danneggiamenti lamentati‘, chiedo alla giunta di sospendere il provvedimento autorizzativo di abbattimento".