Abbattuto il ponte del Gattaglio, storico quartiere della città

Reggio Emilia, 4 ottobre 2023 – Stamattina di buon ora è cominciata l’operazione di abbattimento del ponte del Gattaglio, lo storico quartiere di Reggio Emilia, che porterà all’apertura del cantiere per la costruzione di un nuovo e più funzionale ponte ciclopedonale sul Crostolo.

Abitanti e curiosi all'abbattimento del ponte, in primo piano il signor Luigi

Tanti ricordi e un’ondata di nostalgia hanno travolto gli storici residenti della zona, molti dei quali erano piccoli quando è stata eretta la vecchia struttura sorretta da pilastri, che si accompagna agli aneddoti di intere esistenze trascorse fra queste strade. “E’ giusto così, occorre un nuovo ponte a sostituire il vecchio – dicono alcuni abitanti presenti nell’area interessata dalle prime ore del mattino – è essenziale per noi e per la vita del quartiere”.

I lavori di demolizione dell’impalcato di quella che sta per passare in archivio come la vecchia passerella hanno visto l’utilizzo di un mezzo cingolato munito di martello demolitore, che si è mosso sull’alveo del torrente con accesso da viale Magenta.

L’iniziale tempistica dei lavori, previsti in due giorni, si è sensibilmente ridotta. Il nuovo ponte - finanziato con risorse del Pnrr per 850mila euro, del Comune per altri 246mila e con 86mila euro del Fondo opere indifferibili - verrà aperto molto probabilmente per giugno 2024.