Abbattuta sbarra del passaggio a livello, traffico in tilt a Bagnolo

Bagnolo (Reggio Emilia), 27 giugno 2025 - Disagi al traffico stamattina in via Guido da Bagnolo, nel centro abitato bagnolese, per l’abbattimento di una sbarra del passaggio a livello, dovuta al transito di un’autovettura proprio mentre stava scattando l’alt in vista del transito del treno della linea Reggio-Guastalla. La circolazione ha registrato intoppi, con l’intervento dei carabinieri per poter eseguire gli accertamenti e per dirigere il traffico. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Fer per poter ripristinare il regolare funzionamento delle sbarre del passaggio a livello. Anche la circolazione ferroviaria ha registrato conseguenze dovute al rallentamento a passo d’uomo nel tratto interessato dall’incidente. Fino alla tarda mattinata il traffico stradale è stato deviato per consentire l’intervento in sicurezza dei tecnici. Si tratta di un incidente piuttosto frequente, anche sulla linea tra Parma e Suzzara, dovuta spesso a conducenti che tentano di superare l’incrocio coi binari nonostante il semaforo rosso per evitare lunghe attese al passaggio a livello.