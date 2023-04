Abbattuto il grande cedro del parco del Multiplo

Tagliato e abbattuto uno degli storici giganti verdi di Cavriago, che da oltre un secolo ombreggiava, dava ossigeno alle persone e dimora agli uccelli nel parco di Villa Sirotti Bruno, oggi sede del centro culturale comunale Multiplo. Ieri l’aria nel giardino profumava di resina aromatica e dolce, mentre il maestoso Cedro Deodara veniva pezzo a pezzo segato fino a diventare una catasta di enormi cilindri e una zocca grande quanto un tavolo per sei commensali. L’abbattimento - ha fatto sapere l’amministrazione comunale - si è reso "necessario a causa del completo disseccamento dovuto a un agente patogeno (Armillaria sp.) che ne ha intaccato le radici compromettendone rapidamente lo stato di salute". Accanto alla catasta che fu il gigante verde moribondo, il moncone disseccato del cedro gemello, tagliato qualche anno fa per lo stesso motivo, insieme ad altre piante giudicate di difficile gestione come le Ginkgo Biloba femmine.

Una parte dell’area del giardino è stata chiusa per impedire l’accesso ai curiosi e garantire la sicurezza delle operazioni. "Il cedro del giardino storico presentava segnali evidenti che il suo fattore di sicurezza naturale si stava esaurendo - ha spiegato l’assessore all’Ambiente Luca Brami -. Dopo aver valutato possibili interventi di riduzione della pericolosità, si è ritenuto necessario l’abbattimento, in linea con quanto fatto in questi anni: ogni abbattimento viene infatti sempre valutato con grande attenzione, giusto senso di responsabilità e mutuo rispetto".

Sarebbe un atto simbolicamente significativo non gettare nei rifiuti vegetali i resti del grande cedro, ma trasformarli in opere d’arte (come le sculture tanto apprezzate del festival di Land Art organizzato da Gommapane Lab) o in arredi urbani per il parco della storica villa ed altri parchi cavriaghesi.

Francesca Chilloni