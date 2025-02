"Abbiamo a cuore i progetti sociali"

Realco, storica società cooperativa fondata nel 1959, con una presenza capillare di supermercati Sigma e Discount Ecu in Emilia-Romagna è un importante player della grande distribuzione in Emilia-Romagna con una rete multicanale, composta da supermercati ad insegna Sigma e discount ad insegna Ecu.

"Il Gruppo Realco è una società fondata sulle persone: insieme alle imprese familiari che gestiscono i punti vendita del territorio, animate da valori come passione, coesione e pro-attività, si impegna a fornire ai clienti dei supermercati prodotti di qualità con un occhio di riguardo ai prodotti del territorio", fanno sapere dall’azienda.

I punti di forza di Sigma ed Ecu sono "i reparti del fresco e freschissimo assortiti con criteri di eccellenza, sostenibilità e località: dall’ortofrutta, con la valorizzazione della stagionalità delle materie prime quali frutta e verdura di stagione, alla macelleria, con la proposta di linee carni sinonimo di alta qualità garantite da filiere che salvaguardano il territorio, la sostenibilità ambientale e il benessere animale attraverso le tracciabilità completa dall’allevatore ai banchi frigo, dai salumi e formaggi, con una ricca selezione di prodotti nazionali e locali, fino al banco assistito della gastronomia, per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare al gusto".

I negozi, ubicati spesso in quartieri e paesi di piccole dimensioni rivestono un ruolo fondamentale, non solo per offrire un servizio di una spesa quotidiana con eccellenze del territorio e di prossimità, ma anche per ricreare quel senso di appartenenza alla comunità che va preservato e stimolato.

"Il supermercato – rimarca la cooperativa – è il cuore della comunità e del quartiere; diventa spesso un centro di aggregazione, dove i clienti vengono accolti con cordialità, ascoltati e consigliati per offrire un’esperienza d’acquisto veloce, completa, conveniente e di elevata qualità".

Proprio per questo la cooperativa ha a cuore i progetti sociali e culturali della comunità, costruiti spesso assieme alla comunità locale all’interno della quale i soci imprenditori sono attori protagonisti.

"In quest’ottica il campionato di giornalismo del Resto del Carlino, Cronisti in Classe, è un’iniziativa che ha rispecchiato perfettamente i nostri valori e la nostra missione: siamo orgogliosi di farne parte per il secondo anno consecutivo", concludono da Realco.