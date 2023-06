"Abbiamo alzato la voce, così ci hanno ascoltati"

"Il pronto soccorso aprirà anche nelle ore notturne con un servizio diverso, ma non meno efficace di quello diurno". Ad affermarlo è il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, dopo le novità emerse nell’incontro di giovedì del Ctss (Conferenza territoriale sociale e sanitaria). A Scandiano continuerà l’attività del presidio dell’automedica e sarà attivato il centro di assistenza per le urgenze (Cau) nell’orario notturno.

"E’ stata presentata alla conferenza territoriale socio sanitaria della provincia di Reggio la proposta di riforma del comparto sanitario, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione dell’emergenza-urgenza – dice Nasciuti –. Un lavoro che, come ufficio di presidenza, è stato portato avanti da mesi con il presidente Zanni, la direttrice Ausl Marchesi, gli altri sindaci capi distretto, e che ci ha portato a incontrare più volte l’assessore regionale Donini che ha colto il valore delle nostre richieste. Un passaggio fondamentale a cui seguirà un confronto con i sindacati, le pubbliche assistenze e con Donini per la definizione di tempi e modi della sua attuazione".

Nasciuti, per quanto riguarda il distretto di Scandiano, ha spiegato che all’interno della riorganizzazione "si è proposto che l’automedica, attualmente attiva 24 ore su 24 e in partenza dal Magati al servizio di un territorio vasto che va da Rubiera a Baiso, passando per Casalgrande e Castellarano, non sarà toccata. Rimarrà insomma in servizio alle stesse condizioni attuali".

E’ stato inoltre proposto di implementare il servizio del pronto soccorso, da poco riaperto e attivo solo in orario diurno. Nasciuti ha confermato che al "pronto soccorso, all’interno del quale operano medici esterni a cui verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo autunno, si aggiunge il Cau. Sarà sperimentato, nelle ore notturne in cui normalmente è chiuso il ps, il nuovo centro assistenza urgenza lanciato pochi mesi fa dalla Regione per integrare i tradizionali pronti soccorsi con un’assistenza medica continuativa che possa far fronte alle emergenze sia da un punto di vista sanitario sia logistico, riconoscendo il livello di gravità del problema e indirizzando il paziente verso la migliore e più tempestiva soluzione".

Per Nasciuti essere sindaco significa "a volte dover provare a farsi ascoltare in tutti i modi, spiegare le proprie ragioni magari anche alzando un po’ la voce. L’importante è avere interlocutori che sappiano capire e ascoltare. In questo caso mi pare che la nostra comunità sia stata ascoltata".

Matteo Barca