"Abbiamo avviato tanti progetti ma tra i giovani c’è molta apatia"

Gli atti teppistici, la "guerriglia" della notte di San Silvestro e la mancanza di servizi diffusi sul territorio dedicati agli adolescenti e ai giovani sono stati al centro di un confronto pacato nei toni ma rovente nei contenuti ieri in Sala del Tricolore, nel consiglio comunale aperto richiesto dalla "Rete delle periferie". "Nelle frazioni le attività verso i giovani quasi sempre sono lasciate al volontariato – ha spiegato Daniele Munari, volontario Caritas –. Ad esempio, a Massenzatico non ci sono ritrovi tranne due bar. Operano parrocchia e circolo Arci, ma tutto è basato sulla buona volontà. Abbiamo fatto progetti, ma tra i giovani c’è apatia. Si ritrovano nei parchi, hanno comportamenti arroganti e hanno cominciato a esserci piccoli e grandi atti vandalici. Lo stesso avviene a Cadé, Roncocesi… Chiediamo che il Comune fornisca educatori professionisti preparati che affianchino i volontari sul territorio, spazi educativi come il dopo-scuola, aiuti per far nascere società sportive di paese e attività culturali. E infine bisogna fare sensibilizzazione verso i genitori". Assente il sindaco Vecchi, è stato l’assessore Lanfranco De Franco a rispondere: "Tra anni ’80 e metà anni 2000 si è assistito a un aumento di 40mila abitanti, poi è seguita una stagione di tagli economici. E poi la pandemia. Oggi abbiamo la consapevolezza che si deve lavorare laddove l’espansione fisica della città non ha corrisposto a quella dei servizi territoriali. Le famiglie vivono difficoltà, il mondo dell’associazionismo, delle società sportive fatica a mantenere l’impianto di relazioni sociali a cui eravamo abituati. Ma il Comune da solo non basta a uscire dalla crisi relazionale". Serve un ripensamento collettivo. Intanto, i consiglieri regionale Catellani e Delmonte (Lega) con un’interrogazione alla giunta Bonaccini fanno il punto sul fenomeno baby gang e degrado partendo dai fatti di Capodanno e chiedono di sapere quante risorse siano state assegnate al Comune dal 2016 ad oggi sulla sicurezza urbana (quasi 850mila euro solo per la zona stazione). "L’amministrazione di Reggio – dicono – ha minimizzato il problema della devianza giovanile e dell’insicurezza. Gli episodi sono in incremento".

Francesca Chilloni