"Abbiamo dato voce ad Achille e Agamennone"

Noi ragazzi della scuola secondaria Galileo Galilei di Massenzatico, della classe I E abbiamo svolto il progetto podcast dedicato all’Iliade.

Nel podcast, realizzato da noi studenti, abbiamo affrontato due episodi importanti dell’Iliade: il Proemio e la lite tra Achille e Agamennone. Il progetto si è svolto in tre giornate diverse. Durante il primo incontro abbiamo conosciuto l’insegnante che ci ha spiegato in cosa consistono e come si realizzano i podcasts; nel secondo incontro abbiamo iniziato a registrare i contenuti del podcast, mentre nel terzo incontro abbiamo ascoltato il podcast per la prima volta insieme alla professoressa di italiano. Prima di iniziare a realizzare il podcast, ne abbiamo visto uno sul rapimento di Elena, quindi la professoressa ha spiegato alcune regole alla classe e alcune cose da fare per avere un buon podcast. Ad esempio: bisogna scegliere un argomento, scegliere la musica di sottofondo, le persone giuste per avere la giusta intonazione e la lettura scorrevole.

Ogni alunno ha svolto un ruolo: chi leggeva il testo in versi dell’Iliade, chi leggeva dei commenti seri e chi dei commenti ironici. Tutti realizzati da noi. Poi ci siamo esercitati a leggere e a migliorare l’intonazione e qualcuno di noi ha realizzato le musiche, attraverso una app, da inserire nel podcast. Poi abbiamo iniziato a registrare i primi passi e ognuno ha cominciato a leggere il Proemio e la professoressa ha registrato. Dopo, un altro alunno ha fatto il commento serio, poi un altro ha fatto il commento scherzoso. Abbiamo continuato a registrare e sul momento la professoressa ha tagliato dei pezzi detti male o con un’intonazione sbagliata e ha inserito le musiche di sottofondo. Dopo aver registrato ogni pezzo, ascoltavamo ciò che avevamo fatto per capire come stesse venendo. Infine la professoressa ha sistemato tutte le voci, insieme alle musiche create da noi, decidendo insieme alle professoresse le musiche che dovevano essere inserite.

Tra le varie recitazioni doveva esserci uno spazio e non bisognava parlare velocemente per far capire meglio l’argomento a chi lo ascolta. La professoressa che ci ha aiutato a realizzare il podcast è venuta in classe dopo aver sistemato il podcast per annunciarci che aveva concluso la creazione del podcast. Quando è entrata ha acceso la lavagna Lim e ha inserito la chiavetta di memoria mentre si complimentava con la classe per la buona riuscita del lavoro.

Successivamente è stato messo il podcast creato ed è stato fatto vedere alla classe, che molto attentamente l’ha guardato e ha riso per le parti ironiche. Quando abbiamo finito la classe era molto contenta ed entusiasta. Tra applausi e ringraziamenti abbiamo pensato che sarebbe fantastico ripetere questa esperienza.

Sofia, Nicholas,

Giovanni, Giulia