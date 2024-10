"Abbiamo dormito in auto. Il nostro cane ha dato l’allarme"

"Non mi ero accorta subito di quello che stava succedendo. Erano appena le sei del mattino, tutto buio. Il mio cane però era molto agitato, pensavo volesse andare fuori perchè il giorno prima non era voluto uscire dato che diluviava. Continuava ad abbaiare con lo sguardo fisso sull’argine".

Vanessa Sperto e il marito ieri mattina hanno completato la registrazione per poter dormire nella palestra comunale di Cadelbosco.

Cos’ha fatto domenica, quando ha realizzato che l’acqua stava raggiungendo casa vostra?

"Nel giro di dieci minuti ho visto arrivare nella mia via i carabinieri e la protezione civile. Ho chiesto se dovevamo sgombrare, ci hanno detto di sì e a quel punto ho chiesto dove potevamo andare. Ci hanno detto di spostarci a Santa Vittoria".

E poi?

"Siamo rimasti bloccati. Lato Castelnovo le strade erano tutte chiuse, Bagnolo idem. Abbiamo incontrato delle persone gentilissime che facevano una grigliata vicino a un bar, siamo stati con loro per tutto il pomeriggio. Di fatto però eravamo a 500 metri da casa, perciò mio marito assieme ai vigili del fuoco è tornato un attimo a casa per staccare la corrente e prendere due o tre cose. Non è messa bene, abbiamo una villetta col giardino, tutto il piano terra era pieno d’acqua".

Dove avete dormito stanotte?

"In macchina di fronte al centro operativo vigili del fuoco, per essere più tranquilli. Il cane l’abbiamo lasciato in una pensione per poter venire a dormire qui in palestra".

g.ben.